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Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Субота 23 липня 2022 07:00
Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні буде спекотно на заході та дощитиме на сході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 22 липня буде спекотною, у західних регіонах вдень місцями до +37. Однак на сході можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у східній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +17, вдень +28 +31 градусів;
  • на заході вночі +16 +20 градусів, а вдень +30 +37;
  • у східних областях вночі +12 +15, вдень +23 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +31;
  • у центральних областях вночі +14 +17, вдень +25 +31 градусів.

Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, вночі +28 +30.

Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, аномальна спека накрила Європу.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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