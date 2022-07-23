Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 липня буде спекотною, у західних регіонах вдень місцями до +37. Однак на сході можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у східній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +17, вдень +28 +31 градусів;

на заході вночі +16 +20 градусів, а вдень +30 +37;

у східних областях вночі +12 +15, вдень +23 +25 градусів;

на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +31;

у центральних областях вночі +14 +17, вдень +25 +31 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, вночі +28 +30.