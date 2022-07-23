Спека вдарить до +37: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: сьогодні буде спекотно на заході та дощитиме на сході (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 22 липня буде спекотною, у західних регіонах вдень місцями до +37. Однак на сході можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у східній частині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +17, вдень +28 +31 градусів;
- на заході вночі +16 +20 градусів, а вдень +30 +37;
- у східних областях вночі +12 +15, вдень +23 +25 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +29 +31;
- у центральних областях вночі +14 +17, вдень +25 +31 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, вночі +28 +30.
Нагадаємо, як раніше повідомлялося, аномальна спека накрила Європу.
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