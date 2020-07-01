Жара и температурные рекорды: климатологи подвели итоги июня

Среднемесячная температура воздуха июня 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла. Это на что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По рейтингу самых теплых за 140 лет нынешний июнь занял шестое место, сообщили в обсерватории.

В Киеве с 10 по 12 июня было побито пять температурных рекордов. Кроме того, восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше 30 градусов.

Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до 5,5 градусов тепла, а в жарче всего - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,3 градусов тепла.

Осадков в июне на проспекте Науки 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.