Жара резко заменит дожди: прогоз погоды на сегодня

В Украину сегодня на смену дождям придет жаркая погода. Местами столбики термометра поднимутся до +31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Во всех регионах днем будет жаркая погода.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице сухо и солнечно. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +28 +30.
Напомним, также синоптики рассказали, какой будет погода в следующем месяце.
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