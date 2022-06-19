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Спека різко замінить дощі: прогоз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні на всій території України суха та спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну сьогодні на зміну дощам прийде спекотна погода. Подекуди стовпчики термометра піднімуться до +31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У всіх регіонах вдень буде спекотна погода.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;
  • на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +29 +31;
  • у східних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +16 градусів, а вдень +25 +29;
  • у центральних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів

Погода в Києві

Сьогодні в столиці сухо та сонячно. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +28 +30.

Нагадаємо, також синоптики розповіли, якою буде погода в наступному місяці.

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ГідрометцентрПогода в Україні