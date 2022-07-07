UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Фото: половину областей сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 7 июля, будет достаточно жаркая погода. Однако большую часть областей накроют дожди, возможны грозы и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах на севере, юге и в центре ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с

На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +20, днем +23 +27 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +21 +24;
  • в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +35 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +28 +34;
  • в центральных областях ночью +16 +20, днем +27 +33 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +18, а днем +23 +25 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину на этой неделе вернутся дожди и небольшой спад температур.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр