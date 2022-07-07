Спека, але місцями грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних, більшості центральних регіонів, а також місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі і грози. В окремих районах на півночі, півдні та в центрі очікуються град та шквали до 15-20 м/с

На іншій території України буде суха та сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +20, вдень +23 +27 градусів;

на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +21 +24;

у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +35 градусів;

на півдні країни вночі +18 +23 градуси, а вдень +28 +34;

у центральних областях вночі +16 +20, вдень +27 +33 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-східний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +18, а вдень +23 +25 градусів.