RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спека, але місцями грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Фото: половину областей сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 7 липня, буде досить спекотна погода. Проте більшу частину областей накриють дощі, можливі грози та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних, більшості центральних регіонів, а також місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі і грози. В окремих районах на півночі, півдні та в центрі очікуються град та шквали до 15-20 м/с

На іншій території України буде суха та сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +20, вдень +23 +27 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +21 +24;
  • у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +35 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +23 градуси, а вдень +28 +34;
  • у центральних областях вночі +16 +20, вдень +27 +33 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-східний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +18, а вдень +23 +25 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну цього тижня повернуться дощі та невеликий спад температур.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр