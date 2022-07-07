Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 7 июля, будет достаточно жаркая погода. Однако большую часть областей накроют дожди, возможны грозы и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах на севере, юге и в центре ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с

На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +16 +20, днем +23 +27 градусов;

на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +21 +24;

в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +35 градусов;

на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +28 +34;

в центральных областях ночью +16 +20, днем +27 +33 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +18, а днем +23 +25 градусов.