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Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 07 июля 2022 07:00
Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня Фото: половину областей сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 7 июля, будет достаточно жаркая погода. Однако большую часть областей накроют дожди, возможны грозы и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных, большинстве центральных регионов, а также местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах на севере, юге и в центре ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с

На остальной территории Украины будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +20, днем +23 +27 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +21 +24;
  • в восточных областях ночью +17 +20, днем +30 +35 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +28 +34;
  • в центральных областях ночью +16 +20, днем +27 +33 градуса.

Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +16 +18, а днем +23 +25 градусов.

Жара, но местами грозы и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину на этой неделе вернутся дожди и небольшой спад температур.

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