Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 27 июня, погода будет преимущественно сухой, местами жара ударит до +32. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Только в Херсонской, Запорожской, Донецкой области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, в Крыму ночью значительные дожди, а днем небольшие осадки.
Ветер северо-восточных и восточных направлений скоростью 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +18 +20 градусов, а днем поднимутся до +29 +31.
Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года.