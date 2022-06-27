Спека, а місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 27 червня погода буде переважно сухою, місцями спека вдарить до +32. Лише місцями очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише в Херсонській, Запорізькій, Донецькій області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, в Криму вночі значні дощі, а вдень невеликі опади.
Вітер північно-східних та східних напрямків швидкістю 7-12 м/с, вдень в Криму місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці також без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +18 +20 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.