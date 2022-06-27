Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 27 июня, погода будет преимущественно сухой, местами жара ударит до +32. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Только в Херсонской, Запорожской, Донецкой области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, в Крыму ночью значительные дожди, а днем небольшие осадки.
Ветер северо-восточных и восточных направлений скоростью 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +16 +18, днем +29 +32 градусов;
- на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +28 +32;
- в восточных областях ночью +15 +20, днем +27 +29 градусов;
- на юге страны ночью +16 +22 градусов, а днем +26 +30;
- в центральных областях ночью +16 +18, днем +27 +31 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +18 +20 градусов, а днем поднимутся до +29 +31.
Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года.