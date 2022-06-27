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Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 07:00
Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет жаркой, но местами с дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 27 июня, погода будет преимущественно сухой, местами жара ударит до +32. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Только в Херсонской, Запорожской, Донецкой области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, в Крыму ночью значительные дожди, а днем небольшие осадки.

Ветер северо-восточных и восточных направлений скоростью 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +29 +32 градусов;
  • на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +28 +32;
  • в восточных областях ночью +15 +20, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +16 +22 градусов, а днем +26 +30;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +27 +31 градусов.

Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +18 +20 градусов, а днем поднимутся до +29 +31.

Жара, а местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года.

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