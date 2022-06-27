Спека, а місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: сьогодні погода в Україні буде спекотною, але місцями з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 27 червня погода буде переважно сухою, місцями спека вдарить до +32. Лише місцями очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише в Херсонській, Запорізькій, Донецькій області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, в Криму вночі значні дощі, а вдень невеликі опади.
Вітер північно-східних та східних напрямків швидкістю 7-12 м/с, вдень в Криму місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +18, вдень +29 +32 градусів;
- на заході вночі +13 +18 градусів, а вдень +28 +32;
- у східних областях вночі +15 +20, вдень +27 +29 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +22 градусів, а вдень +26 +30;
- у центральних областях вночі +16 +18, вдень +27 +31 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці також без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +18 +20 градусів, а вдень піднімуться до +29 +31.