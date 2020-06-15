Жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды

В Киеве трое суток подряд фиксируют температурные рекорды. Так, 12 июня в столице среднестатистическая температура воздуха побила рекорд за 140 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 12 июня во Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,9° С, что на 0,1° С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что климатическая норма превышена на 10 градусов по Цельсию.

Напомним, 10 июня в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.

Кроме того, в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели.