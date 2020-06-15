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Спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 15:28
Спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди
Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

12 червня середньостатистична температура повітря побила рекорд за 140 років

У Києві троє діб поспіль фіксують температурні рекорди. Так, 12 червня в столиці середньостатистична температура повітря побила рекорд за 140 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 12 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила + 27,9° С, що на 0,1° С вище рекордного значення температури для цього дня 2010 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що кліматична норма перевищена на 10 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, 10 червня у Києві зафіксували два температурних рекорди.

Крім того, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Гідрометцентртемпература
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