Спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди

Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

12 червня середньостатистична температура повітря побила рекорд за 140 років

У Києві троє діб поспіль фіксують температурні рекорди. Так, 12 червня в столиці середньостатистична температура повітря побила рекорд за 140 років.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 12 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила + 27,9° С, що на 0,1° С вище рекордного значення температури для цього дня 2010 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що кліматична норма перевищена на 10 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, 10 червня у Києві зафіксували два температурних рекорди.

Крім того, в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.

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Автор: РБК-Україна