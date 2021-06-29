Жара в Киеве на прошлой неделе била температурные рекорды четыре дня подряд

Очередные температурные рекорды зафиксировали 25 и 26 июня.

25 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,3°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1957 года. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,4°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4°С.

При этом минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21,0°С, что на 0,5°С теплее, чем это было в 1957 году.

26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и составила +32,2°С. Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.