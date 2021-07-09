Жара и грозовые дожди: прогноз погоды на выходные

"Жара в ближайшие дни сохранится по всей территории Украины. А вот с осадками ситуация будет более динамичной. Уже завтра к западным областям приблизится фронтальная система циклона ARNO, поэтому по западу Украины пройдут кратковременные грозовые дожди", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что 11 июля грозовые дожди возможны в Карпатах и ​​на юге, а в понедельник в большинстве областей, кроме запада и востока.

"Однако на температурный фон осадки существенно не влияют - он будет оставаться высоким", - добавили в Укргидрометцентре.

Так, с 10 по 12 июля в Украине температура ночью составит +15 +21 градус, при этом днем столбики термометров поднимутся до +29 +34 градусов.

Завтра днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье, 11 июля в Карпатах и ​​южных областях, 12 июля на большей части территории страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом в отдельных районах возможен град и шквальный ветер до 15-20 м / с.