Спека і грозові дощі: прогноз погоди на вихідні

"Спека найближчими днями збережеться по всій території України. А ось з опадами ситуація буде більш динамічною. Вже завтра до західних областей наблизиться фронтальна система циклону ARNO, тому по заходу Україні пройдуть короткочасні грозові дощі", - йдеться в повідомленні.

Синоптики відзначили, що 11 липня грозові дощі можливі в Карпатах і на півдні, а в понеділок в більшості областей, крім заходу і сходу.

"Однак на температурний фон опади суттєво не впливають - він залишатиметься високим", - додали в Укргідрометцентрі.

Так, з 10 по 12 липня в Україні температура вночі складе +15 +21 градус, при цьому вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +34 градусів.

Завтра вдень на Закарпатті та Прикарпатті, 11 липня в Карпатах та південних областях, 12 липня на більшій частині території країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. При цьому в окремих районах можливий град і шквальний вітер до 15-20 м/с.