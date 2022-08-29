Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня погода будет жаркой, днем до +33 градусов. Впрочем, в некоторых областях ожидаются грозы и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м / с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а ночью +24 +26.
Напомним, недавно синоптики предупредили, что с наступлением осени погода может резко измениться, украинцев ожидают похолодания.
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