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Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине жарко, местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня погода будет жаркой, днем до +33 градусов. Впрочем, в некоторых областях ожидаются грозы и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +29 +33 градуса;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +25 +29;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +30 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +31 +34;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +30 +33 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а ночью +24 +26.

Напомним, недавно синоптики предупредили, что с наступлением осени погода может резко измениться, украинцев ожидают похолодания.

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Погода в Украине