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Спека тримається, але місцями грози та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні спекотно, місцями дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні погода буде спекотною, вдень до +33 градусів. Втім, у деяких областях очікуються грози та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі у східних, північно-східних, вдень у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +29 +33 градуси;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +30 +33 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +31 +34;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +30 +33 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вночі +24 +26.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили, що з настанням осені погода може різко змінитися, українців очікують похолодання.

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Погода в Україні