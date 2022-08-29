Спека тримається, але місцями грози та дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні погода буде спекотною, вдень до +33 градусів. Втім, у деяких областях очікуються грози та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі у східних, північно-східних, вдень у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17 градусів, а вночі +24 +26.
Нагадаємо, нещодавно синоптики попередили, що з настанням осені погода може різко змінитися, українців очікують похолодання.
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