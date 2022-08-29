ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 августа 2022 07:00
Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине жарко, местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня погода будет жаркой, днем до +33 градусов. Впрочем, в некоторых областях ожидаются грозы и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в восточных, северо-восточных, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +29 +33 градуса;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +25 +29;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +30 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +31 +34;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +30 +33 градуса.

Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17 градусов, а ночью +24 +26.

Жара держится, но местами грозы и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно синоптики предупредили, что с наступлением осени погода может резко измениться, украинцев ожидают похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ