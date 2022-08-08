Жара до +36 и местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 8 августа будет преимущественно сухой и жаркой. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране переменная облачность. В Черниговской, Киевской, Винницкой областях, в Карпатах и на Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза. На остальных территориях без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18 градусов, а днем +24 +26.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на последний месяц лета.
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