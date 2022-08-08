Спека до +36 та місцями дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 8 серпня буде переважно сухою та спекотною. Лише подекуди очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні мінлива хмарність. У Чернігівській, Київській, Вінницькій областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликий дощ, подекуди гроза. На решті територій без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +24 +26.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на останній місяць літа.
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