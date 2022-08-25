Жара до +35 и ветер: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко. В некоторых регионах прогнозируются порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня осадков не прогнозируется, однако возможна переменная облачность. В восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
На остальной территории будет спокойно, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня будет сухо и солнечно. Ветер восточный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +17 +19, а днем +30 +32 градуса.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на ближайшую неделю.
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