Спека до +35 та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 серпня, в Україні буде сухо та спекотно. В деяких регіонах прогнозуються пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні опадів не прогнозується, проте можлива мінлива хмарність. У східних та південно-східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
На решті території буде спокійно, вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні буде сухо та сонячно. Вітер східний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +30 +32 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на найближчий тиждень.
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