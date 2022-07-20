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Жара до +35, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода завтра

Фото: завтра в Украине ожидается жара до +35 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 21 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность и дожди. При этом температура воздуха прогреется до +35 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Левобережье местами ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории будет без осадков.

Ветер северо-западный, скорость которого будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10 +15 градусов, а на Закарпатье и в южной части +14 +19. Днем температура воздуха поднимется до +22 +27, на северо-востоке страны до +18 +23 градусов.

При этом в западных и южных областях температура поднимется до +25 +30 градусов, а на Закарпатье до +35 градусов.

Напомним, сегодня в Украине без осадков, лишь в северных и северо-восточных областях днем кратковременный дождь, местами гроза.

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