Жара до +35, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода завтра

По данным синоптиков, на Левобережье местами ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории будет без осадков.

Ветер северо-западный, скорость которого будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10 +15 градусов, а на Закарпатье и в южной части +14 +19. Днем температура воздуха поднимется до +22 +27, на северо-востоке страны до +18 +23 градусов.

При этом в западных и южных областях температура поднимется до +25 +30 градусов, а на Закарпатье до +35 градусов.