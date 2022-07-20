Дожди понемногу отступают: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 20 июля дожди отойдут от западных регионов. Пры этом в северо-восточных все еще будут осадки, местами с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в северных и северо-восточных областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +12 +15, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью + 13 +16 градусов, а днем +22 +24;

в восточных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов;

на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +24 +27;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +21 +24 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13 +15 градусов, а днем +24 +26.