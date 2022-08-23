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Жара до +34, местами дожди: прогноз погоды на День независимости

Фото: в Украине завтра без осадков, на западе дожди (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 августа, в Украине ожидается облачная погода. Однако днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украгидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в Украине на День независимости будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественно восточный, скорость которого составит 7-12 м/с. При этом днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а в южной и восточной частях страны местами до +22. Днем температура воздуха будет колебаться от +29 +34 градусов, а в западных областях +26 +31. В Карпатах и горах Крыма ночью +11 +16, а днем +20 +25 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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Погода в Украине