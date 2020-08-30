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Жара до +33 и отсутствие осадков: погода в Украине на сегодня

Украина, Воскресенье 30 августа 2020 09:57
Жара до +33 и отсутствие осадков: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в воскресенье, 30 августа, будет солнечной во всех регионах. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28 +33 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, на западе Украины будет от +30 до +33 днем и от +11 до +19 градусов ночью.

В юго-восточных областях ожидается от +28 до +32 днем и от +11 до +20 ночью.

В центре и на севере будет похожая температурная ситуация. Ожидается от +30 до +33 тепла, а ночью будет прохладнее - от +14 до +18 градусов.

Скорость ветра по Украине составит от 5 до 10 метров за секунду.

Жара до +33 и отсутствие осадков: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 30 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода. Столбики термометров днем покажут от +29 до +33 тепла, а ночью температура местами опустится до +13 градусов.

Жара до +33 и отсутствие осадков: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 30 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 30 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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