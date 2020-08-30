Спека до +33 і відсутність опадів: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Погода в Україні на неділю, 30 серпня, буде сонячною у всіх регіонах. Температура повітря коливатиметься в межах +28 +33 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, на заході України буде від +30 до +33 вдень від +11 до +19 градусів вночі.

У південно-східних областях очікується від +28 до +32 вдень від +11 до +20 вночі.

У центрі і на півночі буде схожа температурна ситуація. Очікується від +30 до +33 тепла, а вночі буде прохолодніше - від +14 до +18 градусів.

Швидкість вітру по Україні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 30 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +29 до +33 тепла, а вночі температура подекуди знизиться до +13 градусів.

Фото: погода в Києві і області на 30 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що у вересні спостерігатиметься температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.