Жара до +32 на юге и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

В субботу, 30 июля, в большинстве областей Украины ожидается сухая похода. Температура воздуха дне будет колебаться от 27 до 31 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, в субботу в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, местами с грозами.

Дневная температура воздуха на западе ожидается от 26 до 31 градусов с отметкой "плюс". В центральных, северных и восточных областях днем температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов. На юге страны температура повысится до 30-32 градусов тепла.

Ночью температура в Украине будет колебаться от +14 до +20 градусов.