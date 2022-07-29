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Жара до +32 на юге и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 29 июля 2022 15:35
Жара до +32 на юге и дожди на западе: прогноз погоды на завтра Фото: прогноз погоды на 30 июля (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 30 июля, в большинстве областей Украины ожидается сухая похода. Температура воздуха дне будет колебаться от 27 до 31 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в субботу в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, местами с грозами.

Дневная температура воздуха на западе ожидается от 26 до 31 градусов с отметкой "плюс". В центральных, северных и восточных областях днем температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов. На юге страны температура повысится до 30-32 градусов тепла.

Ночью температура в Украине будет колебаться от +14 до +20 градусов.

Жара до +32 на юге и дожди на западе: прогноз погоды на завтра

Напомним, погода в Украине в августе будет более стабильная и сухая. Месяц начнется с грозовых дождей, но потом установится теплая и комфортная погода в большинстве областей.

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