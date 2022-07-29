Спека до +32 на півдні та дощі на заході: прогноз погоди на завтра
У суботу, 30 липня, в більшості областей України очікується суха погода. Температура повітря дні коливатиметься від 27 до 31 градуса тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у суботу в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, місцями з грозами.
Денна температура повітря на заході очікується від 26 до 31 градусів з позначкою "плюс". У центральних, північних і східних областях вдень температура повітря прогріється до +28...+30 градусів. На півдні країни температура підвищиться до 30-32 градусів тепла.
Вночі температура в Україні коливатиметься від +14 до +20 градусів.
Нагадаємо, погода в Україні в серпні буде більш стабільна і суха. Місяць почнеться з грозових дощів, але потім встановиться тепла і комфортна погода в більшості областей.