Жара до +31 и грозовые дожди: прогноз погоды на завтра
В некоторых областях Украины в среду, 20 июля, ожидаются дожди с грозами. В то же время в западных и южных регионах температура повысится до +31 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в северных и северо-восточных областях днем кратковременный дождь, местами грозы. Ожидается северо-западный ветер до 12 м/с.
Температура днем в западных областях Украины повысится до 25-31 градуса выше нуля. В центральных и восточных областях дневная температура составит +24...+26 градусов. На юге страны синоптики также прогнозируют жару - до 31 градуса.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов с отметкой "плюс".
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшую неделю ожидается сухая и солнечная. Дождей будет совсем немного, а температура воздуха постепенно снова пойдет вверх.