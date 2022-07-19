Жара до +31 и грозовые дожди: прогноз погоды на завтра

В некоторых областях Украины в среду, 20 июля, ожидаются дожди с грозами. В то же время в западных и южных регионах температура повысится до +31 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, в северных и северо-восточных областях днем ​​кратковременный дождь, местами грозы. Ожидается северо-западный ветер до 12 м/с.

Температура днем в западных областях Украины повысится до 25-31 градуса выше нуля. В центральных и восточных областях дневная температура составит +24...+26 градусов. На юге страны синоптики также прогнозируют жару - до 31 градуса.