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Спека до +31 та грозові дощі: прогноз погоди на завтра

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 15:44
Спека до +31 та грозові дощі: прогноз погоди на завтра Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких областях України в середу, 20 липня, очікуються дощі з грозами. У той же час в західних і південних регіонах температура підвищиться до +31 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у північних і північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями грози. Очікується північно-західний вітер до 12 м/с.

Температура вдень у західних областях України підвищиться до 25-31 градуса вище нуля. У центральних і східних областях денна температура складе +24...+ 26 градусів. На півдні країни синоптики також прогнозують спеку - до 31 градуса.

Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів з позначкою "плюс".

Спека до +31 та грозові дощі: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчий тиждень очікується суха і сонячна. Дощів буде зовсім небагато, а температура повітря поступово знову піде вгору.

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