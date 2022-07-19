Спека до +31 та грозові дощі: прогноз погоди на завтра

У деяких областях України в середу, 20 липня, очікуються дощі з грозами. У той же час в західних і південних регіонах температура підвищиться до +31 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Так, у північних і північно-східних областях вдень короткочасний дощ, місцями грози. Очікується північно-західний вітер до 12 м/с.

Температура вдень у західних областях України підвищиться до 25-31 градуса вище нуля. У центральних і східних областях денна температура складе +24...+ 26 градусів. На півдні країни синоптики також прогнозують спеку - до 31 градуса.