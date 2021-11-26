Жалуется на приступы удушья: состояние одного из украинских политзаключенных в РФ ухудшилось

"От адвоката украинского политзаключенного Тимура Ялкабова, которому оккупационные власти РФ незаконно инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", узнала о существенном ухудшении состояния здоровья его подзащитного", - написала Денисова.

По ее словам, Тимур Ялкабов имеет инвалидность 3 группы в связи с бронхиальной астмой, а также жалуется на приступы удушья из-за физических нагрузок, а также ему трудно подниматься по лестнице.

"Также Ялкабова беспокоит сильная боль в почках. После помещения крымского татарина в СИЗО, добавилась еще и аллергия, в результате которой все тело покрылось волдырями", - рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что администрация следственного изолятора СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где содержится Тимур Ялкабов, не оказывает ему никакой медицинской помощи и не обеспечивает жизненно необходимыми лекарствами.

