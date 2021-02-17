В Крыму арестовали пятерых задержанных сегодня крымских татар
Оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" отправил под стражу пятерых задержанных сегодня крымских татар. Они будут находиться под арестом до 15 апреля 2021 года.
Об этом сообщил проект "Крым.Реалии".
Оккупационный "суд" принял решение арестовать на месяц и 28 дней крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова. Их задержали российские силовики во время утренних обысков в домах крымских татар.
Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Эюпов не признает своей вины и уверен, что это политическое преследование.
Ибрагимова, Ялкабова и Федорова арестовали по подозрению в якобы участии в организации "Хизб ту-Тахрир".
Напомним, сегодня утром российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Оккупанты задержали 7 человек.
Как писало РБК-Украина, украинские правоохранители открыли два уголовных дела по факту незаконных обысков в Крыму.