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Жалуется на приступы удушья: состояние одного из украинских политзаключенных в РФ ухудшилось

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 11:22
Жалуется на приступы удушья: состояние одного из украинских политзаключенных в РФ ухудшилось Фото: украинский политзаключенный Тимур Ялкабов (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что РФ продолжает применять пытки в отношении незаконно удерживаемых украинцев. Так, состояние политзаключенного Тимура Ялкабова, находящегося в российском СИЗО, значительно ухудшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу омбудсмена.

"От адвоката украинского политзаключенного Тимура Ялкабова, которому оккупационные власти РФ незаконно инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", узнала о существенном ухудшении состояния здоровья его подзащитного", - написала Денисова.

По ее словам, Тимур Ялкабов имеет инвалидность 3 группы в связи с бронхиальной астмой, а также жалуется на приступы удушья из-за физических нагрузок, а также ему трудно подниматься по лестнице.

"Также Ялкабова беспокоит сильная боль в почках. После помещения крымского татарина в СИЗО, добавилась еще и аллергия, в результате которой все тело покрылось волдырями", - рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что администрация следственного изолятора СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где содержится Тимур Ялкабов, не оказывает ему никакой медицинской помощи и не обеспечивает жизненно необходимыми лекарствами.

Напомним, оккупационный "суд" принял решение арестовать на месяц и 28 дней крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова. Их задержали российские силовики во время утренних обысков в домах крымских татар.

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Денисова Хизб ут-Тахрир Политзаключенные в РФ
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