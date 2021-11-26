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Скаржиться на напади задухи: стан одного з українських політв'язнів у РФ погіршився

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 11:22
Скаржиться на напади задухи: стан одного з українських політв'язнів у РФ погіршився Фото: український політв’язень Тимур Ялкабов (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Марія Кучерявець

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що РФ продовжує застосовувати тортури щодо незаконно утримуваних українців. Так стан політв'язня Тимура Ялкабова, що знаходиться у російському СІЗО, значно погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку омбудсмена.

"Від адвоката українського політв’язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада РФ незаконно інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", дізналася про суттєве погіршення стану здоров’я його підзахисного", - написала Денісова.

За її словами, Тимур Ялкабов має інвалідність 3 групи у зв’язку з бронхіальною астмою, а також скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому навіть важко підніматися сходами.

"Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями", - розповіла Денісова.

Омбудсмен зазначила, що адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Тимур Ялкабов, не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує життєво необхідними ліками.

Нагадаємо, окупаційний "суд" ухвалив рішення арештувати на місяць та 28 днів кримчан Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова та Олега Федорова. Їх затримали російські силовики під час ранкових обшуків у помешканнях кримських татар.

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