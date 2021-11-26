Скаржиться на напади задухи: стан одного з українських політв'язнів у РФ погіршився

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що РФ продовжує застосовувати тортури щодо незаконно утримуваних українців. Так стан політв'язня Тимура Ялкабова, що знаходиться у російському СІЗО, значно погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку омбудсмена.

"Від адвоката українського політв’язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада РФ незаконно інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", дізналася про суттєве погіршення стану здоров’я його підзахисного", - написала Денісова.

За її словами, Тимур Ялкабов має інвалідність 3 групи у зв’язку з бронхіальною астмою, а також скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому навіть важко підніматися сходами.

"Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями", - розповіла Денісова.

Омбудсмен зазначила, що адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Тимур Ялкабов, не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує життєво необхідними ліками.

