ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 18:50
Жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции Фото: экспрезидент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевского апелляционного суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В. Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича в Верховную раду.

Добавим, в Украине завершено расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.

Кроме того, в начале ноября Януковичу сообщили о новом подозрении - в управлении организованной преступной группой во время Майдана в феврале 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
госизмена Янукович
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага