Жалобу Януковича и дело о госизмене вернули в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевского апелляционного суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В. Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича в Верховную раду.