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Скаргу Януковича і справу про держзраду повернули до суду першої інстанції

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Київ, Середа 05 січня 2022 18:50
Скаргу Януковича і справу про держзраду повернули до суду першої інстанції Фото: експрезидент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київського апеляційного суду.

"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради.

Додамо, в Україні завершено розслідування щодо Януковича та його оточення по справі Майдану.

Крім того, на початку листопада Януковичу повідомили про нову підозру - в управлінні організованою злочинною групою під час Майдану у лютому 2014 року.

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держзрада Янукович
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