Скаргу Януковича і справу про держзраду повернули до суду першої інстанції
Київський апеляційний суд повернув до Оболонського скаргу Віктора Януковича на вирок. Разом з тим було повернуто справу екс-президента про держзраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Київського апеляційного суду.
"Кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради.
Додамо, в Україні завершено розслідування щодо Януковича та його оточення по справі Майдану.
Крім того, на початку листопада Януковичу повідомили про нову підозру - в управлінні організованою злочинною групою під час Майдану у лютому 2014 року.