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"Жахливий удар по Сумах": що сказав держсекретар США про атаку Росії

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США висловили співчуття жертвам російської атаки на Суми. У Вашингтоні наголосили, що мир залишається головною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах", - написав Рубіо.

Держсекретар США пояснив, що сьогоднішній удар це трагічне нагадування про те, чому американський президент Дональд Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру.

Подвійний ракетний удар по Сумах

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Атака припала на час, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.​

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула більш як 115 осіб, включаючи 11 дітей. Як стало відомо, найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.

Унаслідок удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби.

Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.​

Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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