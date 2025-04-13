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"Ужасный удар по Сумам": что сказал госсекретарь США об атаке России

Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США выразили соболезнования жертвам российской атаки на Сумы. В Вашингтоне подчеркнули, что мир остается главной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по Сумам", - написал Рубио.

Госсекретарь США пояснил, что сегодняшний удар это трагическое напоминание о том, почему американский президент Дональд Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира.

Двойной ракетный удар по Сумам

Напомним, что сегодня, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские войска совершили двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

Атака пришлась на время, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло более 115 человек, включая 11 детей. Как стало известно, больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.

В результате удара повреждены жилые и нежилые здания, в том числе местный университет, а также уничтожены транспортные средства.

Местные власти и спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

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