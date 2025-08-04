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Жахлива корабельна аварія біля Ємену: загинули 27 мігрантів, ще понад 100 зникли

Ілюстративне фото: пошук мігрантів в морі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Біля узбережжя Ємену сталася одна з наймасштабніших міграційних трагедій цього року - затонув човен із понад 150 людьми на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аl arabiya.

За даними ЗМІ, аварія сталась ще 2 серпня в районі узбережжя Аб'ян. Його часто використовують контрабандисти для перевезення мігрантів до Ємену.

Саме там загинули щонайменше 27 мігрантів. 

Пошукові роботи тривають і досі, адже не відомою залишається доля сотні людей, яких вважають зниклими. За даними рятувальників, на борту затонулого човна перебувало близько 150 осіб.

Тіла загиблих знаходять на різних пляжах узбережжя провінції Аб’ян. Поліція каже, що човен прямував саме до цього регіону, який регулярно приймає судна контрабандистів.

Попри війну, яка триває в Ємені з 2014 року, потік нелегальних мігрантів через країну не зупиняється. Особливо багато людей прибуває з Ефіопії, де тривають міжетнічні конфлікти.

Як правило, мігранти намагаються перетнути протоку Баб-ель-Мандеб. Це ключовий морський шлях між Червоним морем і Суецьким каналом. Його використовують не лише для торгівлі, а й для міграції та контрабанди людей.

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Ємен