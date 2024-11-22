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"Жахлива ескалація". Шольц засудив російський удар МБР по Дніпру

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко засудив використання Росією експериментальної гіперзвукової ракети для удару по Україні, назвавши цю подію "жахливою ескалацією" конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна", - зазначив канцлер.

Він підкреслив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом.

Удар МБР по Дніпру

21 листопада російські сили атакували Дніпро із використанням кількох типів ракет. За даними, ворог застосував міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал" та сім крилатих ракет Х-101.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив використання МБР у ході атаки. За його словами, зараз окупанти продовжують шукати ракети по всьому світу, щоби застосовувати їх проти України.

Європейський Союз засудив дії Росії, наголосивши, що ці удари є частиною небезпечної "ядерної гри", до якої вдається Володимир Путін.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України