RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Ужасная эскалация". Шольц осудил российский удар МБР по Днепру

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил использование Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты для удара по Украине, назвав это событие "ужасной эскалацией" конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Развертывание нового оружия демонстрирует, насколько опасна эта война", - отметил канцлер.

Он подчеркнул, что использование российским диктатором Владимиром Путиным ракеты средней дальности для удара по украинской территории является тревожным сигналом.

Удар МБР по Днепру

21 ноября российские силы атаковали Днепр с использованием нескольких типов ракет. Согласно данным, враг применил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование МБР в ходе атаки. По его словам, сейчас оккупанты продолжают искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины.

Европейский Союз осудил действия России, подчеркнув, что эти удары являются частью опасной "ядерной игры", к которой прибегает Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцВойна России против Украины