"Ужасная эскалация". Шольц осудил российский удар МБР по Днепру

Удар МБР по Днепру

21 ноября российские силы атаковали Днепр с использованием нескольких типов ракет. Согласно данным, враг применил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование МБР в ходе атаки. По его словам, сейчас оккупанты продолжают искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины.

Европейский Союз осудил действия России, подчеркнув, что эти удары являются частью опасной "ядерной игры", к которой прибегает Владимир Путин.

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