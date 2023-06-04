Жахаються синьо-жовтих кольорів. У Британії висміяли "драконівські закони" РФ

Британська розвідка висміяла російські "драконівські закони" та чиновників, які намагаються уникнути поєднання синьо-жовтих кольорів, що може свідчити про непомітну підтримку України.

Зазначається, що 9 травня у Росії заарештували працівницю будинку для людей похилого віку, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку. Також у Волхові поблизу Санкт-Петербурга затримали 22-річного росіянина за демонстрацію синьо-жовтого стяга, який виявився прапором Військово-космічних сил РФ.

Щобільше, у Росії критикують ультранаціоналістичну Ліберально-демократичну партію, яка підтримує війну проти України, оскільки її бренд містить жовтий колір на синьому тлі.

"Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі", - зазначає розвідка.

Цензура в Росії

Нагадаємо, що Кремль заборонив поширювати у Росії правду про війну в Україні, яку самі росіяни називають "спеціальною воєнною операцією". Російське керівництво видало закон про "фейки щодо російської армії". Силовики полюють на людей, які підтримують Україну та поширюються повідомлення про війну.

Так, до прикладу, критика російського диктатора Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

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