Жадан, Вакарчук і вся країна. Україна нестандартно презентувала склад на Євро-2024: відео

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обійшовся без кадрових сюрпризів. На Євро-2024 поїдуть всі 26 футболістів, яких викликали на тренувальний збір перед форумом.

Проте, Українська асоціація футболу оригінально підійшла до оголошення переліку виконавців. Перед дедлайном заявок вийшло спеціальне відео, де українці – зірки в різних сферах і менш відомі люди – називають імена обраних. Зокрема, до процесу приєдналися лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і письменник Сергій Жадан.

На Євро-2024 збірна України потрапила до групи F. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Румунії, Бельгії та Словаччини. Перший матч – проти румунської команди 17 червня.

Our squad for the @EURO2024 pic.twitter.com/4XXDdEC6xR