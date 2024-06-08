Жадан, Вакарчук и вся страна. Украина нестандартно презентовала состав на Евро-2024: видео
Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров объявил финальную заявку на чемпионат Европы в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Тренерский штаб "сине-желтых" обошелся без кадровых сюрпризов. На Евро-2024 поедут все 26 футболистов, вызванных на тренировочный сбор перед форумом.
Однако Украинская ассоциация футбола оригинально подошла к оглашению перечня исполнителей. Перед дедлайном заявок вышло специальное видео, где украинцы – звезды в разных областях и менее известные люди – называют имена выбранных. В частности, к процессу присоединились лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и писатель Сергей Жадан.
На Евро-2024 сборная Украины попала в группу F. Там соперниками "сине-желтых" будут сборные Румынии, Бельгии и Словакии. Первый матч – против румынской команды 17 июня.
Our squad for the @EURO2024 pic.twitter.com/4XXDdEC6xR — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 7, 2024
Финальный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2024:
Вратари: Бущан, Трубин, Лунин
Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров, Михайличенко
Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский
Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат
К слову, накануне Украина уступила сборной Польши в контрольном поединке.
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