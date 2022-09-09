Жабер и Свентек пробились в финал женского US Open-2022

US Open, женщины, 1/2 финала

Гарсия – Жабер – 0:2 (1:6, 3:6)

Свентек – Соболенко – 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

В стартовом сете противостояния Гарсия – Жабер борьбы не получилось. Туниска справилась с сопротивлением французской теннисистки за каких-то 24 минуты. Шесть эйсов, три брейка и втрое меньше непринужденных ошибок позволили Жабер разгромить оппонентку (6:1).

Во второй партии игра выровнялась. Но в этот раз 28-летней туниске для успеха хватило и одного брейка – прямо в середине партии Жабер взяла подачу соперницы, а затем сосредоточилась на успешности своих. И даже с откровенно плохим процентом первой подачи (35%) африканка легко дожала Гарсию и вышла во второй финал мэйджора подряд.

Более напряженным получился второй полуфинал. Начали Свентек и Соболенко немного хаотично. Сначала они взяли собственные подачи, потом обменялись брейками, а в пятом гейме белоруска еще раз завоевала очко на подаче соперницы. Завершился же сет еще одним брейком Соболенко (6:3).

Из поражения в первой партии первая ракетка мира сделала правильные выводы. Полька быстро взяла под контроль игру во втором сете и уверенно повела (3:1). Белоруска пыталась сопротивляться в трех последующих геймах, в том числе в двух на своей подаче, но во всех проиграла. Заодно и в сете.

Решающая партия оказалась самой ожесточенной. На корте начались настоящие качели, а на финиш сета соперницы вышли с двумя брейками каждая и равным счетом – 4:4. Тут Свентек принялась за дело всерьез. Полька сначала взяла гейм на собственной подаче, а затем со второй попытки реализовала брейк- и матч-пойнт.

Финал открытого чемпионата США состоится 10 сентября. Жабер и Свентек выйдут на корт в 23:00 по киевскому времени.