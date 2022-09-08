Тиафо и Алькарас Гарфия пробились в полуфинал US Open-2022

US Open, мужчины, 1/4 финала

Рублев – Тиафо – 0:3 (6:7, 6:7, 4:6)

Зиннер – Алькарас Гарфия – 2:3 (3:6, 7:6, 7:6, 5:7, 3:6)

Поединок россиянина и американца был из когорты тех, где никто не хотел уступать. За три сета и свыше 2,5 часов на корте зрители увидели 1 (!) брейк. Рублев и Тиафо ставили на свои подачи и довели дело до тай-брейков в первых двух сетах. В первом американский теннисист дополнительный гейм завоевал в борьбе (7:4).

А вот во второй партии Тиафо просто смял Рублева – 7:0. Очевидно, такой финал сета пошатнул веру россиянина в собственные силы. Он проиграл ключевой гейм на собственной подаче посреди третьей партии, а дальше соперник сумел реализовать преимущество, подав "под ноль" в решающем гейме.

Зато Зиннер и Алькарас провели на поле рекордные 5 часов 18 минут. За эти четверть суток на корте было все – и качели, и смены лидера либо фаворита, и ошибки с курьезами. Первый сет испанец взял довольно легко, оформив по пути к первому пункту целых три брейка.

Однако итальянец и не собирался сдаваться. Зиннер дважды дожимал оппонента на тай-брейках в двух последующих сетах (на втором – "всухую") и повел по партиям. Четвертый сет мог стать последним в поединке, когда итальянский теннисист довел свое преимущество в счете до 5:3. Но Алькарас создал невозможное – отыграл матч-пойнт, а затем и закрыл сет в собственную пользу.

После такой развязки больше эмоций на решающую партию сохранил именно испанец. Он "применил" сценарий стартового сета и в этот раз с двумя брейками закрыл гейм, сет и матч на собственной подаче. В полуфинале 9 сентября Алькарас и Тиафо определят одного из финалистов.