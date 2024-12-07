Згадав голи за "Шахтар" і "Динамо": екс-гравець збірної України зворушливим відео попрощався з футболом

Колишній нападник київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораес оголосив про завершення кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х футболіста.
37-річний гравець опублікував у соцмережі зворушливий відеоролик, в якому згадав яскраві моменти своєї кар'єри. Зокрема, голи в складі "Динамо" і "Шахтаря", а також єдиний м'яч, забитий ним за збірну України – 28 березня 2021 року у ворота Фінляндії в рамках відбору до ЧС-2022. У коментарі він написав: "Дякую, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику".
Останнім клубом Мораєса був бразильський "Корінтіанс", який він покинув у 2023 році. З того часу нападник активно, але безуспішно шукав нову команду. Весною він заявив, що має декілька пропозицій від європейських клубів, також розглядав варіант зі Саудівською Аравією.
Єдине, що він геть відкидав – повернення в Україну, яку покинув після початку повномасштабного вторгнення. Хоча свого часу в послугах бразильського українця було зацікавлене житомирське "Полісся".
Уродженець бразильського Сантуса розпочав кар'єру в 2006 році у команді рідного міста. Через чотири роки поїхав до Європи, де грав за румунську "Глорію" та болгарський ЦСКА. У 2012-му розпочав 10-річний український етап свого життя.
Спочатку грав за донецький "Металург" звідки в 2015 році перейшов до київського "Динамо". Згодом, у 2018-му, вдався до непопулярного у вітчизняному футболі кроку, змінивши "Динамо" на донецький "Шахтар". У складі грандів тричі виграв чемпіонат України (один раз з "Динамо" та двічі – з "Шахтарем"). Двічі став найкращим бомбардиром українських чемпіонатів.
15 березня 2019 року отримав громадянство України. Був запрошений тодішнім головним тренером Андрієм Шевченком до складу національної команди. За "синьо-жовтих" зіграв 11 матчів, забивши один гол.
Раніше Лунін, Мудрик та ще два українці отримали суперників на клубному Мундіалі.
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