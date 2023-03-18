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Зернову угоду продовжили ще на 120 днів, - Кубраков

Фото: Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна досягла домовленостей з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.

"Вдячний генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа (зернової угоди - ред.) ще на 4 місяці", - заявив міністр.

За його словами, таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.

Кубраков зазначив, що з 1 серпня 2022 року вже 25 мільйонів тонн агропродукції було відправлено на потреби світу.

"Водночас головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів", - додав чиновник.

При цьому продовження зернової угоди підтвердив і Ердоган.

"Я хотів би поділитися зі світовою громадськістю новинами про Чорноморський коридор. З сьогоднішнього дня закінчувалася дія угоди про зерновий коридор. У результаті переговорів з обома сторонами (Україною та Росією - ред.) ми продовжили терміни. Стабільність документа життєво важлива", - зазначив президент Туреччини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 березня у Женеві розпочалися переговори Росії, Туреччини та ООН щодо продовження зернової угоди.

Після цього у МЗС РФ заявили про готовність продовжити угоду, але лише на 60 днів. Мабуть, позицію країни-агресора було переглянуто.

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